Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тодт: Леклер уже большой чемпион, но ему чего-то не хватает

Тодт: Леклер уже большой чемпион, но ему чего-то не хватает
Комментарии

Бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт выразил надежду, что пилот «Феррари» Шарль Леклер найдёт что-то, отсутствие чего ему сейчас мешает реализовать свой потенциал.

«Шарль уже большой чемпион. Но ему всё ещё чего-то не хватает, и я надеюсь, что он скоро это получит. Идёт ли речь о машине? Ему чего-то не хватает», — приводит слова Тодта La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в настоящее время Леклер занимает второе место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В активе Шарля 219 очков. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 335 баллов.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:

Ранее Тодт поделился мнением о выступлениях «Феррари» в 2022 году.

Новость по теме
Тодт высказался о неудачах «Феррари» в сезоне-2022
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022