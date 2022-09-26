Тодт: Леклер уже большой чемпион, но ему чего-то не хватает

Бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт выразил надежду, что пилот «Феррари» Шарль Леклер найдёт что-то, отсутствие чего ему сейчас мешает реализовать свой потенциал.



«Шарль уже большой чемпион. Но ему всё ещё чего-то не хватает, и я надеюсь, что он скоро это получит. Идёт ли речь о машине? Ему чего-то не хватает», — приводит слова Тодта La Gazzetta dello Sport.



Напомним, в настоящее время Леклер занимает второе место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В активе Шарля 219 очков. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 335 баллов.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:

Ранее Тодт поделился мнением о выступлениях «Феррари» в 2022 году.