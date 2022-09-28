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Racing Team Nederland снялась с финального этапа IMSA WeatherTech SportsCar Championship

Racing Team Nederland снялась с финального этапа IMSA WeatherTech SportsCar Championship
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Команда Racing Team Nederland приняла решение сняться с финального этапа IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Об этом проинформировала пресс-служба команды.

В гоночном коллективе так решили после того, как основатель и пилот Фритц ван Эрд предпочёл сосредоточиться на своей личной ситуации после начала масштабного расследования по поводу отмывания денег и мошенничества в голландском автоспорте. Ван Эрд считается одним из подозреваемых. Сначала его арестовали, но позже отпустили из-под стражи. Тем не менее под следствием он находится до сих пор.

В этом году Racing Team Nederland выступала на трёх гонках IMSA WeatherTech SportsCar Championship, в которых заняла два вторых места и одно третье в классе LMP2. Одним из пилотов экипажа наряду с самим Фритцем ван Эрдом был экс-пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде.

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