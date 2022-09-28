Перес поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Сингапура.
«Очень здорово вернуться в Сингапур на трассу, на которой нужна высокая моральная и физическая выдержка. Здорово, что нам удалось немного отдохнуть после трёх Гран-при подряд. Сейчас мы все с нетерпением ждём оставшуюся часть сезона. У нас было время, чтобы проанализировать несколько последних гонок, у нас есть хорошие идеи, в каком направлении двигаться, когда мы вернёмся на трассу», — приводит слова Серхио Переса официальный сайт команды.
За шесть гонок до конца сезона Серхио Перес занимает третье место в личном зачёте чемпионата мира с 210 очками. Возглавляет таблицу его напарник Макс Ферстаппен — у него 335 очков.
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