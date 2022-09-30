Названы два пилота, которые являются фаворитами на место в «Хаасе» в 2023 году

Немецкие гонщики Мик Шумахер и Нико Хюлькенберг в настоящее время являются главными фаворитами на вакантное место в «Хаасе» в следующем сезоне Формулы-1. Об этом информирует издание Motorsport-Total.



При этом в источнике подчёркивается, что наибольшие шансы, вероятно, у Шумахера. Напомним, ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер говорил, что команда не будет торопиться с выбором гонщика на новый сезон, а детально проработает все варианты.



Напомним, в настоящее время Мик занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 12 очков. Напарник Шумахера Кевин Магнуссен с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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