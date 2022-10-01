Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 1 октября, состоится квалификация 17-го этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Этап принимает уличный автодром «Марина Бей» в Сингапуре. Начало квалификации запланировано на 16:00 мск.
После первых 16 Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал тот же Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Онлайн-трансляция квалификации
Комментарии
- 1 октября 2022
-
14:39
-
14:15
-
14:10
-
12:56
-
12:40
-
11:51
-
11:35
-
11:06
-
09:00
-
00:53
-
00:45
-
00:02
- 30 сентября 2022
-
23:56
-
22:56
-
22:52
-
22:02
-
21:58
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
19:58
-
19:54
-
18:56
-
18:32
-
17:55
-
17:51
-
17:26
-
17:02
-
16:58
-
15:12
-
14:02
-
13:56
-
13:52
-
13:21
-
12:55
Партнерский контент