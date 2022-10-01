«Боялся облажаться». Шварцман рассказал, как почти не спал перед этапом Формулы-3 в Сочи

Резервный гонщик «Феррари», чемпион Формулы-3 2019 года Роберт Шварцман рассказал, как он почти не спал перед финальной гонкой сезона-2019 в Сочи, где он и выиграл титул.



«Представьте, как много давления было на мне. Это последняя гонка сезона, я сражаюсь за чемпионат, у меня хорошие шансы на победу в нём, но ничего ещё не решено. Это была домашняя гонка, на трибунах много людей, которые наблюдают именно за мной, что только усугубляет ситуацию. Всё на меня навалилось, рядом была моя семья, мой отец, люди, которых я люблю. За два дня до квалификации, как я говорил, я спал по два часа в сутки, потому что постоянно думал о том, что буду делать, что может случиться, что будет, если я стану чемпионом, что будет, если не стану. Разные мысли, от которых сложно избавиться. Я знал, что мне нужно спать, но я слишком сильно переживал, и это чувство не уходило.



И когда началась квалификация, я был почти мёртв ментально. Я очень сильно устал, я спал четыре часа за два дня, это точно не то, что может помочь. Я был очень напуган из-за этого, я боялся облажаться в квалификации. Но в конце дня я выиграл поул, я был очень удивлён, что смог сделать это. В нормальных условиях это было невозможно, я был очень уставшим, я был просто уничтожен морально. Но когда я сел в машину, всё изменилось — я будто проснулся. И я просто проехал квалификацию на инстинктах. Я настолько устал от мыслей, что просто позволил моим инстинктам работать. Машина была великолепной, баланс был отличным. И я выиграл поул. После этого я смог немного расслабиться, у меня будто камень упал с души», — рассказал Шварцман в эфире подкаста PitStop.