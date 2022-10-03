В «Астон Мартин» удивлены тем, что их связывают с нарушением лимита расходов Формулы-1

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак удивлён тому, что его команду связывают с возможным нарушением лимита расходов Формулы-1 в 2021 году.
От ФИА не поступало никаких подтверждений о том, что в прошлом году команды потратили больше лимита бюджета, но в паддоке в Сингапуре источники, включая боссов некоторых конкурирующих команд, предположили, что «Астон Мартин» мог превысить лимит в предыдущем сезоне.
«Это процесс, когда вы подаёте заявку, а затем ФИА анализирует её и возвращается с вопросами. И этот процесс всё ещё продолжается. Так что мы не знаем, каким будет результат. Идёт обсуждение. У нас есть вопросы по интерпретации, у них есть вопросы по интерпретации. Мы были удивлены, когда услышали себя в числе тех, кто мог нарушить лимит расходов в прошлом сезоне. Это расстраивает. Я думаю, самое главное — это сосредоточиться на выходных. Когда так начинается четверг или пятница, важно не отвлекать людей.
И с нашей точки зрения, хорошо, что мы были не единственными, кого упомянули, так что вы, ребята, сосредоточились на другой стороне паддока! Прискорбно, что такие вещи выходят наружу, но это Формула-1.
Это типичный паддок, лучшая защита — это нападение. Я думаю, в конце концов, мы не должны забывать, что у нас значительно меньше людей, чем у большинства команд. Нам нужно смотреть на себя. У нас не будет словесной войны, нам нужно сосредоточиться на достижении прогресса. Это гораздо важнее, чем использовать прессу для заявлений», — приводит слова Крака Motorsport.
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