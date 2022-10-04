«Абсурд». В «Ред Булл» остались недовольны тем, что ФИА долго выносила решение по Пересу

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко негативно высказался по поводу ФИА после того, как руководящий орган по автоспорту долго принимал решение о наказании Серхио Переса во время Гран-при Сингапура.

«Это абсурд, что нам пришлось так долго ждать решения», — приводит слова Марко GrandPX.News.

Напомним, Пересу трижды делали замечание за нарушение допустимой дистанции по отношению к сейфти-кару, за что он в конечном итоге был оштрафован на пять секунд.

Занявший второе место Шарль Леклер отстал от победителя гонки на 7,595 секунды. Соответственно, его отставание сократилось до 2,595 секунды. Третьим на финиш пришёл ещё один представитель «Феррари» — Карлос Сайнс. Лидер чемпионата, Макс Ферстаппен («Ред Булл»), добрался до финиша только седьмым. Во время гонки голландец вылетел, пытаясь после рестарта обогнать Ландо Норриса. Затем Ферстаппену удалось пробиться с 13-го места в очковую зону.