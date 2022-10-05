Хаккинен: ошибки Ферстаппена и Хэмилтона показали, что все остальные работали великолепно

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мнением о выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сингапура. Напомним, Макс по итогам этапа был седьмым, а Льюис – девятым.



«Ошибки Макса и Льюиса показали, какую великолепную работу проделали все остальные! Так легко потерять сцепление с трассой в условиях, которые слишком быстры для промежуточных шин и очень сложны для сликов. Это чёткое напоминание всем, что любой гонщик, даже опытный чемпион мира, может ошибиться, работая на пределе возможностей. Думаю, что все мы ожидаем от таких пилотов идеального выступления, поэтому их ошибки могут показаться настоящим шоком!» — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: