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Оценки за Гран-при Сингапура: победа Переса, сход Алонсо, ошибки Хэмилтона, Ферстаппена и Расселла

Хэмилтон хуже Ферстаппена, а Расселл совсем никакой. Оценки за Гран-при Сингапура
Дмитрий Захарченко
Оценки за Гран-при Сингапура
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Льюис и Макс вылетали хотя бы сами по себе, а Расселл запорол гонку и себе, и Шумахеру.

17-й этап Формулы-1 сезона-2022 — в ещё более субъективных оценках автора.

Серхио Перес — 10

В квалификации Чеко не сумел превзойти Леклера, но уверенно опередил его на старте гонки и затем всю дистанцию удерживал позади, несмотря на проблемы с управляемостью двигателя. Превосходный уикенд без существенных ошибок (выкрутасы за автомобилем безопасности автор, как и судьи, прощает).

Ландо Норрис — 9

Уже в седьмой раз в сезоне Ландо пробился в топ-6 квалификации и провёл блестящую гонку. На старте Норрис закрепился позади квартета лидеров, не дрогнул в борьбе с Ферстаппеном и поднялся на четвёртое место после проблем у Хэмилтона. Лишь раз в этом сезоне Ландо удавалось подняться выше — в Имоле он был третьим.

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Фернандо Алонсо — 8,5

Алонсо, хотя и неудачно стартовал, сумел контратаковать Гасли и вернуть хотя бы шестое место, а потому вполне мог рассчитывать на финише на позицию позади Норриса. Но его машина не выдержала и трети дистанции…

Пьер Гасли — 8

На первом отрезке француз держался в топ-8, но команда настояла на раннем переходе на слики, из-за чего вперёд вырвались пилоты «Астон Мартин», а Гасли остался на десятом месте. Разочаровывающий результат после лучшей за три с половиной месяца квалификации.

Леклер одним из первых поздравил Переса с победой

Леклер одним из первых поздравил Переса с победой

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Шарль Леклер — 7,5

В Сингапуре Леклер был быстр, но вместе с тем совершенно беспомощен. Проиграв старт, Шарль оказался заперт за Пересом и не только не смог обогнать его, но и под финиш отстал на семь с лишним секунд. Кроме того, накануне монегаск допустил две ошибки на квалификационном круге — и сам до конца не верил, что возьмёт поул…

Лэнс Стролл — 7

Стролл традиционно смотрится очень уверенно на скользком покрытии и в пятый раз в семи последних квалификациях опередил Феттеля. Стартовал Лэнс хуже, чем Себ, но затем вновь оказался впереди за счёт более своевременного перехода на слики.

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Себастьян Феттель — 7

Рискованная попытка на сликах во втором сегменте квалификации отбросила Феттеля лишь на 14-е место стартовой решётки (немцу пришлось бросить хороший круг на «промежуточных»). Но за счёт блестящего старта Себ прорвался на восьмое место, а под финиш прикрыл Лэнса от накатывавшего Ферстаппена — сильный и результативный уикенд.

Даниэль Риккардо — 6,5

Австралиец по-прежнему много уступает Норрису (в квалификации разрыв был 0,3 секунды), но в этот раз за счёт выезда автомобиля безопасности сумел прорваться на пятое место. Отличный результат, однако на финальном отрезке Риккардо даже на более мягкой резине сразу проигрывал напарнику по две секунды с круга.

В Сингапуре Сайнс завоевал второй подиум в четырёх последних гонках

В Сингапуре Сайнс завоевал второй подиум в четырёх последних гонках

Фото: Clive Rose/Getty Images

Карлос Сайнс — 6

В квалификации Сайнс уступил Леклеру не так много — менее двух десятых, но в гонке темп испанца был очень низким — временами Карлос проигрывал напарнику в среднем чуть ли не секунду с круга! Это точно не уровень чемпионской команды.

Валттери Боттас — 6

Финн стартовал лишь с 15-й позиции, но в данном случае ответственность на стратегах: под конец Q1, когда трасса была быстрее, у Валттери «кончились» шины. В гонке же Боттас был аккуратен, не допускал ошибок, но выше 11-го места всё равно подняться не смог.

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Мик Шумахер — 6

Шумахер в этот уикенд смотрелся увереннее многих других новичков и в целом показывал неплохую скорость — но далеко не всегда мог её реализовать. Так, в квалификации Мик перегрел шины и остался в Q2, проиграв треть секунды Магнуссену, а в гонке пал жертвой сейфти-кара — подожди немец один круг с пит-стопом, и вместе с Риккардо оказался бы в топ-10, а не бодался с Расселлом.

Кевин Магнуссен — 5,5

В третий раз в сезоне датчанин получает на первых кругах чёрно-оранжевый флаг из-за повреждений машины: на этот раз он немного потерялся на старте, оказался между пилотами «Астон Мартин» и зацепил Феттеля. На этом борьба фактически окончилась, а жаль — девятое место на старте выглядело многообещающе.

Две гонки подряд Окон не набирал очков — такого в сезоне-2022 ещё не было

Две гонки подряд Окон не набирал очков — такого в сезоне-2022 ещё не было

Фото: Clive Mason/Getty Images

Эстебан Окон — 5,5

После субботних проблем с тормозами Окон стартовал только 16-м и за те 25 кругов, на которых машина ещё ехала, смог пройти лишь Боттаса (Магнуссен и Алонсо исчезли сами) — с таким темпом до очков Эстебан едва ли дотянулся бы.

Макс Ферстаппен — 5

Худшее выступление Макса в этом году. Провал на старте и странный вылет в борьбе с Норрисом стоили голландцу четырёх очков в общем зачёте. Впрочем, даже так у Ферстаппена в борьбе с Леклером остаётся достаточный запас на три следующих этапа.

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Гуаньюй Чжоу — 5

Чжоу опередил Боттаса в квалификации, но провалился на старте, спровоцировав систему «анти-столл», а уже через несколько кругов оказался впечатан в стену Николасом Латифи.

Льюис Хэмилтон — 4,5

Блестящее начало уикенда и борьба за поул обернулись провалом. Из-за слабого разгона на старте Льюис уступил место в топ-3 Сайнсу, а затем допустил две ошибки: приехал в отбойник на ровном месте и промахнулся в борьбе с Феттелем и Ферстаппеном. Эти три промаха в общей сложности обошлись Хэмилтону в 13 очков.

Этап в Сингапуре — худшее выступление Хэмилтона в этом году

Этап в Сингапуре — худшее выступление Хэмилтона в этом году

Фото: Clive Rose/Getty Images

Джордж Расселл — 4

Слабая квалификация была обусловлена проблемами с педалью газа и в итоге привела к старту с пит-лейна. Шансов на очки изначально было мало, но окончательно они испарились после того, как Расселл вылетел в борьбе с Боттасом, а затем налетел на Шумахера во время дуэли за 11-е место.

Юки Цунода — 3,5

Настоящая катастрофа. Почти 0,8 секунды отставания от Гасли в Q3 и вылет на первом же круге после перехода на слики. Цунода впервые выступал в Сингапуре и снова выглядел неопытным новичком.

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Александер Албон — 3

Но если Цунода уехал в стену на резине для сухого асфальта, то Алекс Албон — на «промежуточных» шинах. А началась гонка Алекса с вылета на первом круге — тайский гонщик откатился в конец пелотона и выбраться оттуда уже не сумел.

Николас Латифи — 2

Канадец вновь оказался на полсекунды медленнее напарника в квалификации, а в гонке запомнился лишь тем, что на прямой вывез в стену Гуаньюя Чжоу. Кажется, Латифи и самому не терпится уйти из Ф-1 и держаться от неё как можно дальше.

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