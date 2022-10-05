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Макс Ферстаппен предположил, как дождь может повлиять на Гран-при Японии

Макс Ферстаппен предположил, как дождь может повлиять на Гран-при Японии
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о предстоящем выступлении на Гран-при Японии, который состоится с 7 по 9 октября.

«Давайте посмотрим, как будут обстоять дела с погодой, потому что сейчас я вижу, что прогнозируется небольшой дождь, который может немного оживить ситуацию.

Мы с нетерпением ждём предстоящий этап, потому что как команда мы на подъёме, мы выиграли много гонок подряд и, конечно, хотим сохранить этот импульс. Из-за гравия и травы, которые есть на «Сузуке», там всё ощущается по-другому. Нужно будет здорово поработать над уверенностью и довести её до предела», — приводит слова Ферстаппена France24.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

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