Глава «Хааса» заявил, что не планирует приглашать в команду гонщиков-новичков
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Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что в ближайшие годы не планирует привлекать в команду пилотов без опыта выступлений в чемпионате мира.
«Я бы сказал, что на данный момент я покончил с новичками в обозримом будущем. Но мне нужно посмотреть, что лучше всего для команды, кто станет идеальным пилотом для того, чтобы двигать команду вперёд. Нам ещё нужно время, чтобы в следующем году не пришлось сказать: «Ох, мы приняли решение слишком быстро».
Сейчас нет никакой причины для спешки. Свободных мест и пилотов не так много, так что и вариантов не слишком много. Нам просто нужно удостовериться, что мы примем верное решение и не будем о нём сожалеть в следующем году», — приводит слова Штайнера Crash.
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