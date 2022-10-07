Ферстаппен: «Хонда» никогда и не уходила

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возвращении логотипов «Хонда» на машины австрийской команды.
«Здорово снова увидеть название «Хонда» на своей машине. Хотя они никогда и не уходили. И тот факт, что они полноценно вернулись на домашнем этапе, делает событие особенным. Мы очень хорошо работали вместе, у нас были приятные рабочие отношения. В сравнении с прошлым годом мало что изменилось.
Я рад возвращению их имени, оно стало заметнее. Но я думаю, что «Хонда» отлично подходит Формуле-1. Было бы здорово увидеть их полное возвращение в чемпионат», — приводит слова Макса Ферстаппена Autosport.
Напомним, логотип «Хонда» будет отображаться на болидах «Ред Булл» и «Альфа Таури», начиная с предстоящего Гран-при Японии. Кроме того, оба гоночных коллектива продолжат использовать силовые агрегаты, произведённые в сотрудничестве Red Bull Powertrains и Honda Racing Corporation (HRC). Отмечается также, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес возьмет на себя роль посла академии гоночной школы Honda (HRS) и начнёт свою работу в ноябре 2022 года.
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