Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Логотипы «Хонда» вернутся на болиды «Ред Булл»

Логотипы «Хонда» вернутся на болиды «Ред Булл»
Комментарии

Компания «Хонда» и команды «Формулы-1» «Ред Булл» и «Альфа Таури» в рамках укрепления партнёрства приняли решение предпринять ряд шагов. Об этом информирует пресс-служба «Ред Булл».

Сообщается, что логотип «Хонда» будет отображаться на болидах «Ред Булл» и «Альфа Таури», начиная с предстоящего Гран-при Японии. Кроме того, оба гоночных коллектива продолжат использовать силовые агрегаты, произведённые в сотрудничестве Red Bull Powertrains и Honda Racing Corporation (HRC). Отмечается также, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес возьмет на себя роль посла академии гоночной школы Honda (HRS) и начнёт свою работу в ноябре 2022 года.

Макс Ферстаппен-Шарль Леклер: главные сражения:

Новость по теме
«Хонда» и «Ред Булл» обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству в Ф-1. Названы детали
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022