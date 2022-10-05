Логотипы «Хонда» вернутся на болиды «Ред Булл»
Поделиться
Компания «Хонда» и команды «Формулы-1» «Ред Булл» и «Альфа Таури» в рамках укрепления партнёрства приняли решение предпринять ряд шагов. Об этом информирует пресс-служба «Ред Булл».
Сообщается, что логотип «Хонда» будет отображаться на болидах «Ред Булл» и «Альфа Таури», начиная с предстоящего Гран-при Японии. Кроме того, оба гоночных коллектива продолжат использовать силовые агрегаты, произведённые в сотрудничестве Red Bull Powertrains и Honda Racing Corporation (HRC). Отмечается также, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес возьмет на себя роль посла академии гоночной школы Honda (HRS) и начнёт свою работу в ноябре 2022 года.
Макс Ферстаппен-Шарль Леклер: главные сражения:
Комментарии
- 5 октября 2022
-
11:37
-
11:05
-
10:11
-
09:52
-
09:50
-
00:52
- 4 октября 2022
-
23:34
-
23:07
-
22:09
-
20:36
-
20:22
-
19:37
-
18:40
-
17:48
-
17:00
-
16:27
-
15:52
-
14:43
-
14:03
-
12:41
-
11:54
-
11:27
-
11:23
-
11:03
-
10:51
-
10:44
-
10:35
-
09:56
-
09:50
-
00:54
-
00:51
-
00:00
- 3 октября 2022
-
23:56
-
22:37
-
22:32
Партнерский контент