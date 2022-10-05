Логотипы «Хонда» вернутся на болиды «Ред Булл»

Компания «Хонда» и команды «Формулы-1» «Ред Булл» и «Альфа Таури» в рамках укрепления партнёрства приняли решение предпринять ряд шагов. Об этом информирует пресс-служба «Ред Булл».



Сообщается, что логотип «Хонда» будет отображаться на болидах «Ред Булл» и «Альфа Таури», начиная с предстоящего Гран-при Японии. Кроме того, оба гоночных коллектива продолжат использовать силовые агрегаты, произведённые в сотрудничестве Red Bull Powertrains и Honda Racing Corporation (HRC). Отмечается также, что пилот «Ред Булл» Серхио Перес возьмет на себя роль посла академии гоночной школы Honda (HRS) и начнёт свою работу в ноябре 2022 года.

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