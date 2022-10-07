Макс Ферстаппен высказался о выступлении на двух практиках Гран-при Японии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о выступлении в двух тренировках Гран-при Японии. На первой Макс показал шестое время, а на второй был третьим.

«Сегодня шёл сильный дождь, поэтому по двум сессиям нельзя в полной мере судить о том, как будет проходить квалификация или гонка. Здорово вернуться на трассу. Быть здесь — всегда приятно. Мы ожидали, что дождь может быть ещё сильнее, так что хорошо, что мы смогли пробыть на трассе так долго, сколько в итоге там пробыли.



Немного сложно определить, где мы находимся с точки зрения нашего темпа после езды на мокрой трассе. Сегодня мы проверили несколько базовых настроек и не более того. Завтра мы начнём с нуля на сухой трассе, но не думаю, что разница будет какой-то большой. Давайте просто посмотрим, как всё для нас сложится», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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