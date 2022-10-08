Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ник де Врис стал гонщиком «Альфа Таури»

Ник де Врис стал гонщиком «Альфа Таури»
Комментарии

Голландский гонщик Ник де Врис подписал контракт с «Альфа Таури», сообщает пресс-служба команды.

«Альфа Таури» провела успешное время с Пьером Гасли. Мы никогда не забудем его фантастическую победу в Монце и подиумы в Бразилии и Азербайджане. Я хотел бы поблагодарить Пьера за все усилия, которые он вложил в эту команду в последние годы и желаю ему всего наилучшего в будущем.

Сейчас мы рады начать новую главу вместе с Ником, которого мы все приветствуем в нашей команде. Он очень опытный гонщик, так как выигрывал во всех категориях, в которых участвовал, на его счету множество гонок и чемпионатов. Его последним крупным успехом была победа в чемпионате Формулы-Е, и это явное свидетельство того, что он очень конкурентоспособный гонщик, который заслуживает место в Формуле-1. Я с нетерпением жду встречи с ним в нашей машине и уверен, что вместе с Юки и Ником у нас будет очень сильный состав пилотов на 2023 год", — прокомментировал изменения в составе «Альфа Таури» руководитель команды Франц Тост.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022