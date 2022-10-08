Ник де Врис стал гонщиком «Альфа Таури»

Голландский гонщик Ник де Врис подписал контракт с «Альфа Таури», сообщает пресс-служба команды.

«Альфа Таури» провела успешное время с Пьером Гасли. Мы никогда не забудем его фантастическую победу в Монце и подиумы в Бразилии и Азербайджане. Я хотел бы поблагодарить Пьера за все усилия, которые он вложил в эту команду в последние годы и желаю ему всего наилучшего в будущем.



Сейчас мы рады начать новую главу вместе с Ником, которого мы все приветствуем в нашей команде. Он очень опытный гонщик, так как выигрывал во всех категориях, в которых участвовал, на его счету множество гонок и чемпионатов. Его последним крупным успехом была победа в чемпионате Формулы-Е, и это явное свидетельство того, что он очень конкурентоспособный гонщик, который заслуживает место в Формуле-1. Я с нетерпением жду встречи с ним в нашей машине и уверен, что вместе с Юки и Ником у нас будет очень сильный состав пилотов на 2023 год", — прокомментировал изменения в составе «Альфа Таури» руководитель команды Франц Тост.