Окон обратился к своему будущему напарнику Гасли

Пилот «Альпин» Эстебан Окон обратился к Пьеру Гасли, который со следующего сезона станет его напарником во французской команде.

«Мы были всего лишь двумя маленькими детьми из Нормандии, которые мечтали о невозможном. Добро пожаловать в альпийскую семью, Пьер. Давай сделаем так, чтобы наша команда и страна гордились нами», — написал Окон в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 8 октября, стало известно, что 26-летний французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли подписал многолетний контракт с командой «Альпин», который вступит в силу с 2023 года.

В данный момент Гасли занимает 13-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Пьера 23 очка. Эстебан Окон с 66 баллами занимает восьмую позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (341).

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