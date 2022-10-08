Окон обратился к своему будущему напарнику Гасли

Пилот «Альпин» Эстебан Окон обратился к Пьеру Гасли, который со следующего сезона станет его напарником во французской команде.
«Мы были всего лишь двумя маленькими детьми из Нормандии, которые мечтали о невозможном. Добро пожаловать в альпийскую семью, Пьер. Давай сделаем так, чтобы наша команда и страна гордились нами», — написал Окон в своих социальных сетях.
Напомним, сегодня, 8 октября, стало известно, что 26-летний французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли подписал многолетний контракт с командой «Альпин», который вступит в силу с 2023 года.
В данный момент Гасли занимает 13-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Пьера 23 очка. Эстебан Окон с 66 баллами занимает восьмую позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (341).
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1.
- 8 октября 2022
-
09:32
-
07:45
-
07:04
-
03:43
-
03:12
-
03:06
-
03:05
-
02:00
-
00:53
-
00:50
- 7 октября 2022
-
22:57
-
21:53
-
20:46
-
19:51
-
19:19
-
18:11
-
17:34
-
16:31
-
15:20
-
14:29
-
13:24
-
12:29
-
12:19
-
11:07
-
10:31
-
09:31
-
07:01
-
02:00
-
00:54
-
00:00
- 6 октября 2022
-
23:00
-
22:55
-
21:58
-
21:47
-
20:56