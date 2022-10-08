Французский гонщик Пьер Гасли прокомментировал подписание контракта с «Альпин».
«Я очень рад присоединиться к семье „Альпин“ и начать новую главу в моей карьере в Формуле-1. Пилотировать машину команды с французскими корнями — это нечто особенное. Я знаю сильные стороны этой команды, они сражались с нами бок о бок последние пару лет, так что, безусловно, их прогресс и амбиции впечатляют. Я хотел бы поблагодарить „Ред Булл“, поскольку мой контракт с „Альпин“ знаменует конец нашего девятилетнего совместного путешествия. Именно благодаря доверию с их стороны и поддержке с смог стать гонщиком ФОрмулы-1, и то, чего мы достигли с „Альфа Таури“ за последние годы было особенным. Забегая вперёд, я хотел бы выложиться по максимуму и использовать свой опыт, чтобы бороться за подиумы и, в конечном счете, внести свой вклад в борьбу „Альпин“ за титул в будущем», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт команды.
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