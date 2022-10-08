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«Сыт по горло». Сайнс расстроен из-за очередного упущенного поула

«Сыт по горло». Сайнс расстроен из-за очередного упущенного поула
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги квалификации Гран-при Японии, которую он завершил на третьей позиции с отставанием 0,057 секунды от времени обладателя поула, Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Я проехал хороший круг. Он был чистым вплоть до последней шиканы, где я допустил пробуксовку, и это стоило мне хорошего времени на круге. Я уже сыт по горло такими минимальными отставаниями от времени поула. Думаю, после Зандворта было несколько квалификаций подряд, в которых мы втроём — я, Ферстаппен и Шарль — были очень близки друг к другу, но в конечном итоге поул имеет тенденцию доставаться Максу или Шарлю, а не мне. Но, надеюсь, до конца сезона я смогу завоевать хотя бы одну победу в квалификации», — приводит слова Карлоса Сайнса RaceFans.

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