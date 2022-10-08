Бабушка отругала Макса Ферстаппена за его радиосообщение Хорнеру

Бабушка Макса Ферстаппена Марианна рассказала, что отчитала своего внука за его слова, сказанные руководителю команды Кристиану Хорнеру на Гран-при Великобритании 2020 года. Тогда Макс пожаловался на отсутствие скорости и сказал, что «пилотирует как бабушка».



«За эти годы я получила удовольствие от множества замечательных уикендов и гонок в Формуле-1. Но то, что сейчас для нас делает Макс — это что-то особенное. У него такая насыщенная жизнь, но он хочет, чтобы мы были рядом с ним на последних этапах сезона перед его вторым титулом. Он всегда был семейным мальчиком и ни капли не изменился. Раньше я много ухаживала за ним. Он и его сестра Виктория часто ночевали в моём доме. Он был и остаётся шутником. Он очень любит смеяться.



В том сообщении он ошибся, и мне пришлось высказать ему по этому поводу. Я вовсе не вожу как старая бабушка», — приводит слова Марианны Ферстаппен Mirror.