Леклера оштрафовали на пять секунд, он лишился второго места на Гран-при Японии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был оштрафован на пять секунд по итогам Гран-при Японии. В концовке гонки Леклер срезал шикану и затем перекрыл Серхио Пересу трассу.

Таким образом, Леклер откатился на третье место в итоговом протоколе. Его обошёл Перес.

Формула-1. Гран-при Японии