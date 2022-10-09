Леклера оштрафовали на пять секунд, он лишился второго места на Гран-при Японии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер был оштрафован на пять секунд по итогам Гран-при Японии. В концовке гонки Леклер срезал шикану и затем перекрыл Серхио Пересу трассу.
Таким образом, Леклер откатился на третье место в итоговом протоколе. Его обошёл Перес.
Формула-1. Гран-при Японии
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 30 кругов
- Серхио Перес («Ред Булл») + 27,066
- Шарль Леклер («Феррари») + 31,763
- Эстебан Окон («Альпин») + 39,685
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 40,326
- Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 46,358
- Фернандо Алонсо («Альпин») + 46,369
- Джордж Расселл («Мерседес») + 47,661
- Николас Латифи («Уильямс») + 1:10,143
- Ландо Норрис («Макларен») + 1:10,782
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