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Леклера оштрафовали на пять секунд, он лишился второго места на Гран-при Японии

Леклера оштрафовали на пять секунд, он лишился второго места на Гран-при Японии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер был оштрафован на пять секунд по итогам Гран-при Японии. В концовке гонки Леклер срезал шикану и затем перекрыл Серхио Пересу трассу.

Таким образом, Леклер откатился на третье место в итоговом протоколе. Его обошёл Перес.

Формула-1. Гран-при Японии

  1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 30 кругов
  2. Серхио Перес («Ред Булл») + 27,066
  3. Шарль Леклер («Феррари») + 31,763
  4. Эстебан Окон («Альпин») + 39,685
  5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 40,326
  6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 46,358
  7. Фернандо Алонсо («Альпин») + 46,369
  8. Джордж Расселл («Мерседес») + 47,661
  9. Николас Латифи («Уильямс») + 1:10,143
  10. Ландо Норрис («Макларен») + 1:10,782
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