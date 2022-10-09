Бинотто — о штрафе Леклера: это невероятно и недопустимо!

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал решение стюардов Гран-при Японии оштрафовать пилота команды Шарля Леклера на пять секунд. Монегаск из-за штрафа лишился второго места, уступив его Серхио Пересу из «Ред Булл». Леклер был оштрафован за то, что срезал шикану в концовке гонки.



«В первую очередь я поздравляю Ферстаппена с чемпионским титулом. Он великолепно пилотировал болид на протяжении сезона.



Но я также хочу прокомментировать решение о штрафе. Оно просто невероятно и недопустимо! В прошлый раз они три часа принимали решение. А сегодня они всё решили за считанные секунды. В этом нет никакого смысла. Шарль не получил никакого преимущества! Он был в нескольких десятых впереди прежде чем срезал шикану. И он сохранил это преимущество, когда вернулся на трассу. Мы были уверены, что его не оштрафуют. Но уже через несколько секунд стало известно, что его штрафуют. При этом никто даже не заслушивал отчёты гонщиков», — цитирует Бинотто FormulaPassion.

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