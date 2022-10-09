Пьер Гасли отреагировал на серьёзный штраф за превышение скорости под красным флагом

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли повторно высказался в социальных сетях об инциденте, произошедшем в гонке Гран-при Японии, которая состоялась сегодня, 9 октября, в Сузуке.
Напомним, Гасли раскритиковал организаторов этапа за выезд эвакуационного трактора на трассу, о чём пилоты не были предупреждены, а также отреагировал на серьёзный штраф, полученный им за превышение скорости под красным флагом.
«Рад вернуться домой целым сегодня. Из уважения к Жюлю, его семье, нашей безопасности, а также безопасности одного из маршалов – на трассе с такими условиями и такой плохой видимостью не должно быть ни трактора, ни маршала. Точка.
Чтобы было понятно, и это обсуждалось со стюардами, штраф был дан за превышение скорости между 14-м и 15-м поворотами, где не было трактора. Я замедлился, но недостаточно, и я беру вину на себя.
Что же касается 12-го поворота, то я придерживался нужной скорости для сейфти-кара, но красный флаг был показан слишком поздно, чтобы я отреагировал и безопасно затормозил перед трактором и маршалом, стоящим на трассе», – написал Гасли.
- 9 октября 2022
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