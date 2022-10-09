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Гасли получил серьёзный штраф за превышение скорости под красным флагом

Гасли получил серьёзный штраф за превышение скорости под красным флагом
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Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли получил наказание от стюардов гонки Гран-при Японии Формулы-1. Во время режима красных флагов француз ехал по трассе слишком быстро. Гасли неоднократно превышал лимит в 200 км/ч, а однажды даже достиг скорости в 251 км/ч. За это судьи выдали Гасли наказание в виде проезда по пит-лейну, которое автоматически меняется на 20 штрафных секунд.

При этом штраф в адрес Гасли мог быть ещё серьёзнее, но судьи приняли во внимание, что Пьер был шокирован, увидев на гоночном полотне трактор-эвакуатор. Кроме того, Гасли всё-таки сбросил скорость относительно максимально возможной.

Сам гонщик признал, что ехал слишком быстро — в условиях, когда на трассе могли находиться маршалы или какие-либо препятствия.

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