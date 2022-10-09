Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окон — о борьбе с Хэмилтоном на ГП Японии: нам было весело, в отличие от всех остальных

Окон — о борьбе с Хэмилтоном на ГП Японии: нам было весело, в отличие от всех остальных
Комментарии

Пилот команды «Альпин» француз Эстебан Окон, финишировавший четвёртым в гонке Гран-при Японии, которая состоялась сегодня, 9 октября, прокомментировал борьбу с семикратным чемпионом британцем Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».

«Мы говорили с Льюисом о том, как нам было весело и как было скучно всем остальным. Борьба получилась увлекательной и крайне честной со стороны Льюиса, а это то, чего, очевидно, вы ожидаете. Я пытался сохранять пространство, но его было немного.

Уикенд получился очень сильным. Вопрос заключался лишь в том, когда мы получим результат от машины. Нам были нужны выходные без происшествий», – приводит слова пилота BBC.

Ранее Пьер Гасли отреагировал на серьёзный штраф за превышение скорости под красным флагом.

Новость по теме
Пьер Гасли отреагировал на серьёзный штраф за превышение скорости под красным флагом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022