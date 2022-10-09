Окон — о борьбе с Хэмилтоном на ГП Японии: нам было весело, в отличие от всех остальных
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Пилот команды «Альпин» француз Эстебан Окон, финишировавший четвёртым в гонке Гран-при Японии, которая состоялась сегодня, 9 октября, прокомментировал борьбу с семикратным чемпионом британцем Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».
«Мы говорили с Льюисом о том, как нам было весело и как было скучно всем остальным. Борьба получилась увлекательной и крайне честной со стороны Льюиса, а это то, чего, очевидно, вы ожидаете. Я пытался сохранять пространство, но его было немного.
Уикенд получился очень сильным. Вопрос заключался лишь в том, когда мы получим результат от машины. Нам были нужны выходные без происшествий», – приводит слова пилота BBC.
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