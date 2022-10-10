Норрис жёстко ответил критикам, заявившим, что условия в Японии были приемлемы для гонок

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поддержал ФИА в решении остановить гонку Гран-при Японии на два с лишним часа.
«Что бы зрители не видели с онборд-камер, на трассе всё было в сто раз хуже. Это было действительно ужасно с точки зрения условий. В квалификации подобные условия были бы идеальными, я бы хотел гоняться. Но когда в гонке ты стартуешь десятым и ничего не видишь — это уже другой разговор.
Конечно, можно сказать, что ситуация не выглядела ужасно по телевизору. Но если вы говорите что-то подобное, то вам лучше помалкивать, потому что мы рискуем, выступая в таких условиях. Это безумие.
Вы просто не видите, если кто-то перед вами останавливается. Я не видел аварии Карлоса Сайнса. Будь я на метр левее — врезался бы прямо в него, потому что ничего не было видно», — приводит слова Ландо Норриса PlanetF1.
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