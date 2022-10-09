Станет ли Ферстаппен чемпионом уже сегодня? Гран-при Японии Формулы-1 — LIVE!

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не смог обеспечить себе второй чемпионский титул по итогам прошлого этапа в Сингапуре. Что ж, на легендарной «Сузуке» у пилота «быков» есть новый шанс досрочно закрыть все вопросы по первому месту в чемпионате мира. Ферстаппен стартует в воскресной гонке с поул-позишен, но его ближайший преследователь Шарль Леклер совсем рядом — второй. Максу необходимо отыграть восемь очков у Леклера и шесть — у Серхио Переса. То есть при победе с лучшим кругом Ферстаппен гарантированно станет чемпионом по итогам Гран-при Японии. Получится ли? И какую роль сыграет японская погода? Начнём проверять в 8:00 мск!
Перенесёмся ненадолго в Западное полушарие, а именно в штат Северная Каролина. Там Даниил Квят провёл свою первую гонку NASCAR Xfinity Series (второй дивизион), много боролся с соперниками и добрался до финиша на 15-м месте. Вечером в воскресенье россиянина ждёт на той же трассе ещё один старт — в гонке NASCAR Cup Series, высшего дивизиона состязаний сток-каров.
Подробнее о выступлении Квята — по ссылке ниже.
Ну а если вы в курсе всех последних событий, предлагаем скоротать время до гонки с одним из наших исторических материалов о Гран-при Японии. Сегодня мы вспоминаем первое чемпионство Михаэля Шумахера в составе «Феррари» в 2000 году, памятный прорыв Кими Райкконена в 2005-м и историческое сражение Фернандо Алонсо с Красным Бароном в его прощальный сезон в «Скудерии».
Одна из главных тем этой недели в паддоке — подтверждённый наконец переход Пьера Гасли из «Альфа Таури» в «Альпин». Вместо самого француза за команду из Фаэнцы в сезоне-2023 поедет Ник де Врис.
Теперь в командах Формулы-1 на следующий год остались лишь две вакансии: в «Хаасе» продолжают переговоры с Миком Шумахером и ещё не отказались от идеи заменить немца (на фоне пятничного вылета тем более!), а в «Уильямсе» рассматривают Логана Сарджента — американского гонщика Формулы-2.
Если вы пропустили вчерашнюю квалификацию, то все подробности сможете узнать из нашего материала — сессия была по-настоящему захватывающей, а за поул сражались сразу три пилота!
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