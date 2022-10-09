Станет ли Ферстаппен чемпионом уже сегодня? Гран-при Японии Формулы-1 — LIVE!

Перенесёмся ненадолго в Западное полушарие, а именно в штат Северная Каролина. Там Даниил Квят провёл свою первую гонку NASCAR Xfinity Series (второй дивизион), много боролся с соперниками и добрался до финиша на 15-м месте. Вечером в воскресенье россиянина ждёт на той же трассе ещё один старт — в гонке NASCAR Cup Series, высшего дивизиона состязаний сток-каров.

Подробнее о выступлении Квята — по ссылке ниже.