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Гран-при Японии Формулы-1 9 октября 2022 года — онлайн-трансляция, фото, новости

Станет ли Ферстаппен чемпионом уже сегодня? Гран-при Японии Формулы-1 — LIVE!
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Гран-при Японии Формулы-1
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Голландец всё ближе к титулу, но чем ответят «Феррари» и «Мерседес»? Старт гонки — в 8:00 мск.

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не смог обеспечить себе второй чемпионский титул по итогам прошлого этапа в Сингапуре. Что ж, на легендарной «Сузуке» у пилота «быков» есть новый шанс досрочно закрыть все вопросы по первому месту в чемпионате мира. Ферстаппен стартует в воскресной гонке с поул-позишен, но его ближайший преследователь Шарль Леклер совсем рядом — второй. Максу необходимо отыграть восемь очков у Леклера и шесть — у Серхио Переса. То есть при победе с лучшим кругом Ферстаппен гарантированно станет чемпионом по итогам Гран-при Японии. Получится ли? И какую роль сыграет японская погода? Начнём проверять в 8:00 мск!

Live Дмитрий Захарченко

Перенесёмся ненадолго в Западное полушарие, а именно в штат Северная Каролина. Там Даниил Квят провёл свою первую гонку NASCAR Xfinity Series (второй дивизион), много боролся с соперниками и добрался до финиша на 15-м месте. Вечером в воскресенье россиянина ждёт на той же трассе ещё один старт — в гонке NASCAR Cup Series, высшего дивизиона состязаний сток-каров.

Подробнее о выступлении Квята — по ссылке ниже.

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Ну а если вы в курсе всех последних событий, предлагаем скоротать время до гонки с одним из наших исторических материалов о Гран-при Японии. Сегодня мы вспоминаем первое чемпионство Михаэля Шумахера в составе «Феррари» в 2000 году, памятный прорыв Кими Райкконена в 2005-м и историческое сражение Фернандо Алонсо с Красным Бароном в его прощальный сезон в «Скудерии».

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