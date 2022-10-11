В «Уильямсе» прокомментировали первые очки Латифи в сезоне

Глава отдела развития болида «Уильямса» Дэйв Робсон высказался о выступлении Николаса Латифи на Гран-при Японии. Гонка была омрачена аварией на старте, в которую попал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Гран-при был остановлен более чем на два часа. Пилоты жаловались на большие проблемы с видимостью. В итоге участники проехали лишь 30 кругов.
«Николас превосходно проявил себя в сложных условиях. Он сам участвовал в принятии решения о переходе на промежуточные шины, и этот выбор полностью оправдался – он очень быстро поднялся в очковую зону. Расселл смог обогнать его, но Николас сдерживал „Макларены“ и хорошо контролировал болид, так что он заслуженно набрал первые очки в сезоне», — приводит слова Робсона RaceFans.
Латифи по итогам гонки финишировал девятым.
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