Оруджев объяснил, почему современная Формула-1 «боится» выступать под дождём
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев объяснил, почему современная Формула-1 «боится» выступать в условиях дождя.
«Нынешняя ситуация — комбинация всех факторов. И безопасность, и машины очень быстрые и большие. Думаю, если взять погодные условия Гран-при Бельгии 1998 года, когда финишировало несколько машин и был суперзавал на старте, то понятно, что в 2022 году гонка просто не состоялась бы.
Из-за того, насколько мощные и большие сейчас машины, ими очень сложно управлять в дождь. А с развитием технологий шлейф воды просто гигантский, поэтому теперь в дождь пилотам вообще ничего не видно», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
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