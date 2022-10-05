Никита Мазепин отреагировал на решение IBA в отношении спортсменов из России и Беларуси

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин прокомментировал решение совета директоров Международной ассоциации бокса (IBA) допустить боксёров из Российской Федерации и Беларуси к международным соревнованиям.



«Дорогие друзья, этот день начался с поистине отличной новости!



Сегодня Международная ассоциация бокса (IBA) снова разрешила спортсменам из России и Беларуси соревноваться на международном уровне. Ассоциация убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт, и всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия.



Это решение может стать одним из первых шагов к возвращению дисквалифицированных спортсменов на международную арену! Очень важно, что боксёры смогут выступить под своими флагами, а если они выиграют золотую медаль, прозвучат их национальные гимны.



Сегодня команда нашего фонда #WeCompeteAsOne также отмечает эту победу спортивного сообщества. Мы выражаем искреннюю надежду на то, что всё больше и больше спортсменов смогут вернуться к делу своей жизни и продолжить его на международном уровне!», — написал Мазепин в своём телеграм-канале.

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