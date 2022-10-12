Хэмилтон высказался о борьбе с Оконом на Гран-при Японии

Cемикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с Эстебаном Оконом из «Альпин» на Гран-при Японии, признавшись, что получил от неё удовольствие.



«Мне было очень весело. Он провёл отличную работу, оставаясь впереди. Нет никаких сомнений в том, что он очень, очень быстр на прямых. Я пробовал всё. В любом случае мы получили очень большое удовольствие. Никакого разочарования у меня нет. Здорово, что мы могли набрать несколько очков», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.



Напомним, Хэмилтон по итогам Гран-при Японии стал пятым, а Окон — четвёртым, опередив Льюиса на 0,641 секунды. Победу добыл Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: