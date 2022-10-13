Тео Пуршер дебютирует в свободной практике Формулы-1 на Гран-при США

Пилот Формулы-2 француз Тео Пуршер дебютирует в свободной практике Формулы-1 на следующей неделе за рулём болида «Альфа Ромео».
Сейчас он занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Формулы-2 2022 года, набрав 164 очка. Пуршер провёл выдающийся второй год в серии, одержав три победы и завоевав семь подиумов.
В 2023 году, помимо сохранения места в академии Sauber, француз также будет выступать в качестве одного из резервных пилотов «Альфа Ромео».
«Я очень рад дебютировать в свободной практике в Остине. Это будет второй раз, когда я сяду за руль болида Формулы-1, но в некотором смысле это будет похоже на первый раз, поскольку сейчас это будет во время официальной сессии Гран-при. Это похоже на исполнение мечты, и я хочу поблагодарить «Альфа Ромео» за доверие ко мне и предоставленную удивительную возможность. С нетерпением жду возможности оказаться на трассе и постараюсь получить максимум удовольствия и сделать всё возможное, чтобы поддержать команду в её подготовке к Гран-при США», — приводит слова Пуршера пресс-служба «Альфа Ромео».
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