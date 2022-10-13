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В «Альпин» ограничат посещения Гран-при семьями Окона и Гасли, чтобы избежать конфликтов

В «Альпин» ограничат посещения Гран-при семьями Окона и Гасли, чтобы избежать конфликтов
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Известный британский журналист Джо Сейвуд рассказал о любопытном решении команды «Альпин», которое направлено на то, чтобы не допустить конфликта между Эстебаном Оконом и Пьером Гасли.

«В «Альпин» сделали решительный шаг, взяв в команду двух французских гонщиков, которые не совсем ладили в прошлом. Время покажет, разумное ли это решение, но мне сообщили, что для того, чтобы свести все возможные трения к минимуму, пилотам сообщили, что они могут привезти свои семьи только на два Гран-при за сезон, причём семьи Окона и Гасли не смогут посещать одни и те же гонки», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.

Напомним, ранее стало известно, что контракт с «Альпин» Гасли заключил сроком на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Гасли получит примерно € 15 млн по контракту.

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