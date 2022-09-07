Команда Ф-1 мечтает о дуэте гонщиков, которые ненавидели друг друга. Точно хорошая идея?

На сегодняшний день наиболее вероятным сменщиком уходящего из «Альпин» Фернандо Алонсо видится Пьер Гасли: «Альпин» уже удалось договориться с «быками» о переходе французского пилота, но «Альфа Таури» отпустит его, только если сможет заполучить американца Колтона Херту. В таком случае в следующем сезоне мы увидим едва ли не самый взрывоопасный тандем напарников, ведь Гасли и Окон, мягко говоря, не очень ладят друг с другом.

В картинг Гасли привёл отец Окона

Окон и Гасли подружились ещё в раннем детстве, что, в общем-то, немудрено: Пьер и Эстебан родились в один и тот же год, в одной и той же части страны (от Эврё до Руана можно добраться на машине за 50 минут), а потому были обречены на регулярные встречи во время региональных картинговых соревнований.

Впрочем, познакомились французские гонщики вовсе не на гоночной трассе: родители Пьера и Эстебана достаточно тесно общались. По словам Окона, Гасли так вообще начал свою гоночную карьеру именно благодаря отцу Эстебана Лорану: «Когда я был совсем маленьким, лет семи-восьми, наши родители дружили. Как-то раз я катался на картинге, а он (Пьер) играл в футбол. И тогда мой папа спросил, почему бы ему не попробовать прокатиться на моём картинге. После этого он ушёл из футбола. Вот так стартовали наши карьеры, и с тех пор мы знаем друг друга».

Пьер Гасли в 2015 году Фото: Andrew Hone/Getty Images

После того как Пьер последовал примеру Эстебана и начал заниматься картингом, начинающие гонщики стали гораздо чаще видеться друг с другом: они вместе тренировались, ездили на соревнования и выходили на стартовую решётку очередного гоночного этапа. Можно сказать, на раннем этапе своих гоночных карьер они были лучшими друзьями. Спустя годы Гасли даже охарактеризует их тогдашние взаимоотношения фразой: «Мы были почти как братья».

Так что же стало причиной разлада в отношениях двух французских гонщиков? Ответ донельзя прост и банален: конкуренция. Как только Окон и Гасли начали по-настоящему соперничать друг с другом на международных соревнованиях, их дружбе пришёл конец. Отдельной строкой стоит упомянуть эпизод, произошедший в 2009 году во время Кубка «Бриджстоуна». На финальном круге гонки Гасли предпринял отчаянную попытку обгона шедшего третьим Окона, в результате которой французы столкнулись, причём Пьер финишировал впереди разъярённого соотечественника. В будущем Гасли расскажет, что именно этот эпизод положил конец его дружбе с Оконом.

После картинга Окон и Гасли продолжили соперничать в «молодёжках»

Проведя ещё пару лет в картинге, Пьер и Эстебан совершили закономерный переход в юниорские гоночные серии. В 2012-м непримиримые французы пересеклись в первенстве Еврокубка Формулы «Рено». Первый раунд их «взрослого» противостояния завершился в пользу Гасли: Пьер завоевал два подиума и по итогам сезона оказался на 10-й строчке личного зачёта, в то время как Эстебан был лишь 14-м. Впрочем, это была только разминка. В следующем году французские пилоты не на шутку сцепились друг с другом в борьбе за чемпионство. К радости жителей Руана, победу в чемпионате отпраздновал Гасли.

Далее пути французских пилотов ненадолго разойдутся. Окон с первой попытки выиграет первенство GP3, попробует свои силы в DTM и при помощи «Мерседеса» дебютирует в «Королевских гонках» в составе скромного «Манора», а уже в следующем году поедет в относительно конкурентоспособной «Форсе Индия». Что касается Гасли, то вскоре после первого юниорского триумфа он будет зачислен в академию «Ред Булл», со второго раза возьмёт титул в GP2 и после успешной стажировки в Супер Формуле наконец займёт место боевого пилота в «Торо Россо». Интересно, что в 2018 году у Гасли и Окона была авария в Ф-1 — причём аккурат на Гран-при Франции.

В каких отношениях находятся герои этой статьи сегодня, доподлинно неизвестно. Что Гасли, что Окон стараются не выносить конфликт на публику, ограничиваясь дежурными фразами — мол, мы профессионалы, обиды позади. Впрочем, судя по тому, что Эстебан выразил желание выступать в одной команде с Миком Шумахером, а не со своим старым знакомым Гасли, можно сделать вывод, что оба француза до сих пор находятся не в самых лучших отношениях.

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Нужно ли боссам «Альпин» брать во внимание давнюю ссору Окона и Гасли при подписании последнего – большой вопрос. С одной стороны, враждующие напарники – не есть хорошо. Неизвестно, как личный конфликт двух гонщиков скажется на атмосфере внутри команды: как бы не допустить раскола гаража на две части а-ля «Макларен»-2007. К тому же мы помним, как жёстко Окон боролся в «Форс Индия» с Серхио Пересом (дело дошло до пары аварий), да и с Фернандо Алонсо француз сражается на грани здравого смысла.

С другой стороны, старые обиды могут неплохо замотивировать обоих пилотов, особенно учитывая, что ещё со времён картинга в их противостоянии осталось много неразрешённых вопросов. Таким образом, руководство «Альпин» может заполучить двух сверхмотивированных гонщиков, а болельщики сполна насладятся красивым, хоть и местами жёстким внутрикомандным сражением. На словах звучит интригующе — осталось только, чтобы боссы «Альпин» довели до конца сделку с подписанием Гасли.