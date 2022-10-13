В «Уильямсе» рассказали о критериях при выборе напарника для Албона

Глава отдела развития болида «Уильямса» Дэйв Робсон высказался о критериях выбора пилота команды на следующий сезон.



«Нам нужен пилот, способный сражаться с Алексом Албоном в каждой гонке. Идеально — это гонщик, который похожим образом работает с болидом. Посмотрим, что в итоге получится. Нам очень важно иметь двух конкурентоспособных пилотов, подгоняющих друг друга, чтобы проходить в квалификациях во вторые и третьи сегменты. Мы не обращаем внимания на слухи. Работа ведётся, но ей занимается лично руководитель команды Йост Капито», — приводит слова Дэйва Робсона GrandPX.news.



Напомним, в «Уильямсе» ранее официально объявили, что канадец Николас Латифи покинет коллектив по окончании сезона.