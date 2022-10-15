Гасли заверил, что его отношения с Оконом не станут проблемой для «Альпин»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, который начнёт следующий сезон в составе команды «Альпин», заявил, что не переживает из-за напряжённых отношений с будущим напарником Эстебаном Оконом.



«Когда нам было по шесть лет, мы участвовали в соревнованиях по картингу. Тогда попадание в Формулу-1 было мечтой, и мы понимали, что вряд ли даже один из нас получит шанс. Поэтому стать напарниками во французской команде — невероятная история.



В наших отношениях с Эстебаном были и взлёты, и падения. Думаю, партнёрство станет возможностью прояснить то, что происходило между нами раньше. Мы оба знаем, что лучше для нас и, самое главное, для команды. Мы хотим побед и должны работать на благо команды, добиваться успеха вместе. Поэтому я не беспокоюсь о том, что между нами происходило. Для нашего же блага мы должны работать сообща», — приводит слова Гасли Autosport.