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Валентино Росси продолжит выступать в кузовных гонках за «БМВ» в сезоне-2023

Валентино Росси продолжит выступать в кузовных гонках за «БМВ» в сезоне-2023
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Директор автоспортивного подразделения «БМВ» Андреас Роос подтвердил, что Валентино Росси проведёт следующий сезон в заводской команде немецкого концерна в кузовных гонках.

«Он определённо не стал бы тестировать машину «БМВ», если бы не собирался сесть за её руль в следующем году. Мы уже сейчас можем сказать, что Росси будет выступать в команде WRT-BMW.

Он рассматривается нами и командой не как маркетинговый инструмент, а как полноценный гонщик. Но, конечно, он является для нас ниточкой к гораздо большему миру, чем гонки GT. С другой стороны, Росси уже доказал в этом году в GT World Challenge, что он постепенно прибавляет. Так что это беспроигрышный вариант для нас», — приводит слова Рооса Motorsport-Total.

В сезоне-2022 Росси выступал в одном экипаже с Нико Мюллером и Фредериком Вервишем и занял 16-е место в чемпионате.

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