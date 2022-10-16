Хэмилтон: я бы сделал то же самое, что и Ферстаппен, в концовке ГП Абу-Даби 2021 года

Пилот «Мерседеса» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился мыслями о прошлогоднем Гран-при Абу-Даби, на котором он проиграл титул чемпиона мира Максу Ферстаппену.
«Он сделал то, что должен был сделать в прошлом году. Так что у меня нет проблем с Ферстаппеном. Я бы сделал то же самое в концовке гонки Гран-при Абу-Даби в прошлом году. Конечно, вне машины такого уровня уважения между нами может и не быть. Уважение не всегда бывает взаимным. Это приходит с возрастом. У него, безусловно, сейчас самая быстрая машина, и он хорошо с ней справляется. Надеюсь, что и мне в какой-то момент удастся вернуться в бой», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.
Напомним, на Гран-при Японии 2022 года Макс Ферстаппен досрочно выиграл второй титул чемпиона мира.
- 16 октября 2022
-
01:00
-
00:03
- 15 октября 2022
-
23:58
-
23:00
-
21:55
-
21:51
-
20:56
-
20:21
-
19:51
-
19:01
-
18:48
-
18:41
-
17:45
-
17:40
-
16:58
-
15:55
-
14:54
-
14:38
-
14:31
-
14:23
-
13:37
-
12:43
-
12:36
-
12:03
-
11:13
-
10:58
-
10:40
-
10:36
-
10:00
-
00:59
-
00:55
- 14 октября 2022
-
23:50
-
23:43
-
22:42
-
21:57