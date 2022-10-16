Хэмилтон: я бы сделал то же самое, что и Ферстаппен, в концовке ГП Абу-Даби 2021 года

Пилот «Мерседеса» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился мыслями о прошлогоднем Гран-при Абу-Даби, на котором он проиграл титул чемпиона мира Максу Ферстаппену.



«Он сделал то, что должен был сделать в прошлом году. Так что у меня нет проблем с Ферстаппеном. Я бы сделал то же самое в концовке гонки Гран-при Абу-Даби в прошлом году. Конечно, вне машины такого уровня уважения между нами может и не быть. Уважение не всегда бывает взаимным. Это приходит с возрастом. У него, безусловно, сейчас самая быстрая машина, и он хорошо с ней справляется. Надеюсь, что и мне в какой-то момент удастся вернуться в бой», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.



Напомним, на Гран-при Японии 2022 года Макс Ферстаппен досрочно выиграл второй титул чемпиона мира.