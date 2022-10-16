Марко: отношения Сайнса с Ферстаппеном вряд ли можно было назвать здоровыми

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал об отношениях Карлоса Сайнса с Максом Ферстаппеном, когда оба пилота выступали в «Торо Россо» в 2016 году.



«Тогда Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс были в одной команде и отношения между ними вряд ли можно было назвать здоровыми. На одной стороне был опытный и хитрый политик Карлос Сайнс-старший, а на другой — очень эмоциональный Йос Ферстаппен. Так что порой обстановка была очень накалённой.



Иногда нам приходилось принимать жёсткие решения, пускай со стороны они выглядели весьма гармоничными», — приводит слова Марко GPBlog.



По ходу сезона-2016 Макс Ферстаппен был переведён в «Ред Булл», а на его место отправили российского гонщика Даниила Квята.