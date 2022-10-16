Штайнер объяснил неудачную серию «Хааса»

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер объяснил неудачные выступления команды повышением надёжности и улучшением работы команд-конкурентов.

«Я просто думаю, что сильные команды сейчас надёжны, они проводят гоночные уикенды всегда очень хорошо. Четыре лучшие команды, они выступают очень хорошо, но потом есть ещё шесть команд, которые борются за девятое и десятое места, вот как это выглядит на данный момент. Так к чему это приведёт? Я не знаю, это просто конкуренция, и они сделали лучшую работу, здесь нет ничего скрытого.

Но я думаю, что бюджетный лимит работает, потому что команды находятся так близко друг к другу, как никогда раньше. Шесть команд позади четырёх лидирующих команд очень близки, любой может в любой момент набрать два и одно очко (за девятое и десятое место).



Очевидно, что если кто-то выбывает, то мы поднимаемся немного выше, но это показывает, что всё работает, и я думаю, что через несколько лет это ещё больше сблизит команды в плане конкуренции», — приводит слова Штайнера RacingNews365.