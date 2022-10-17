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Стал известен первый финалист NASCAR Cup Series сезона-2022

Стал известен первый финалист NASCAR Cup Series сезона-2022
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Пилот команды «Пенске» Джоуи Логано выиграл гонку South Point 400 на овале Las Vegas Motor Speedway и досрочно завоевал путёвку в финал NASCAR Cup Series сезона-2022. Для Логано это уже 30-я победа в карьере и третья в Лас-Вегасе.

На протяжении всей гонки Логано был среди лидеров, а решающим моментом гонки стал его обгон Росса Честейна за три круга до финиша. Честейн в итоге финишировал вторым, а на четвёртой и пятой позициях расположились ещё два участника плей-офф — Чейз Бриско и Денни Хэмлин, которые уступили Кайлу Бушу.

Четверо других претендентов на титул остались вне топ-10. Уильям Байрон финишировал 13-м, Чейз Эллиотт занял 21-е место, а Райан Блейни, который вылетел на 227-м круге, занимая вторую позицию, отстал на семь кругов и классифицирован лишь 28-м. Наконец, Кристофер Белл сошёл после 94-го круга, когда его автомобиль зацепило столкновением Буббы Уолласа и Кайла Ларсона — после него гонщики едва не подрались в инфилде.

South Point 400, Лас-Вегас (топ-10):

  1. Джоуи Логано («Пенске») — 267 кругов.
  2. Росс Честейн («Трекхаус») +0,817 сек.
  3. Кайл Буш («Гиббс») +1,033.
  4. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») +2,062.
  5. Денни Хэмлин («Гиббс») +3,432.
  6. Тайлер Реддик («Чилдресс») +3,775.
  7. Мартин Труэкс («Гиббс») +4,547.
  8. Эрик Джонс («Петти GMS») +5,032.
  9. Эй-Джей Олмендингер («Каулиг») +5,101.
  10. Остин Диллон («Чилдресс») +5,723.

Положение в плей-офф:

  1. Джоуи Логано («Пенске») — прошёл в финал.
  2. Росс Честейн («Трекхаус») — 4063 очка.
  3. Чейз Эллиотт («Хендрик») — 4062.
  4. Денни Хэмлин («Гиббс») — 4051.
  5. Уильям Байрон («Хендрик») — 4045.
  6. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») — 4042.
  7. Райан Блейни («Пенске») — 4040.
  8. Кристофер Белл («Гиббс») — 4028.

Следующий этап — гонка Dixie Vodka 400 — пройдёт на овале «Хомстед-Майами» 23 октября.

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