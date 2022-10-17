Стал известен первый финалист NASCAR Cup Series сезона-2022

Пилот команды «Пенске» Джоуи Логано выиграл гонку South Point 400 на овале Las Vegas Motor Speedway и досрочно завоевал путёвку в финал NASCAR Cup Series сезона-2022. Для Логано это уже 30-я победа в карьере и третья в Лас-Вегасе.



На протяжении всей гонки Логано был среди лидеров, а решающим моментом гонки стал его обгон Росса Честейна за три круга до финиша. Честейн в итоге финишировал вторым, а на четвёртой и пятой позициях расположились ещё два участника плей-офф — Чейз Бриско и Денни Хэмлин, которые уступили Кайлу Бушу.



Четверо других претендентов на титул остались вне топ-10. Уильям Байрон финишировал 13-м, Чейз Эллиотт занял 21-е место, а Райан Блейни, который вылетел на 227-м круге, занимая вторую позицию, отстал на семь кругов и классифицирован лишь 28-м. Наконец, Кристофер Белл сошёл после 94-го круга, когда его автомобиль зацепило столкновением Буббы Уолласа и Кайла Ларсона — после него гонщики едва не подрались в инфилде.



South Point 400, Лас-Вегас (топ-10):

Джоуи Логано («Пенске») — 267 кругов. Росс Честейн («Трекхаус») +0,817 сек. Кайл Буш («Гиббс») +1,033. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») +2,062. Денни Хэмлин («Гиббс») +3,432. Тайлер Реддик («Чилдресс») +3,775. Мартин Труэкс («Гиббс») +4,547. Эрик Джонс («Петти GMS») +5,032. Эй-Джей Олмендингер («Каулиг») +5,101. Остин Диллон («Чилдресс») +5,723.

Положение в плей-офф:

Джоуи Логано («Пенске») — прошёл в финал. Росс Честейн («Трекхаус») — 4063 очка. Чейз Эллиотт («Хендрик») — 4062. Денни Хэмлин («Гиббс») — 4051. Уильям Байрон («Хендрик») — 4045. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») — 4042. Райан Блейни («Пенске») — 4040. Кристофер Белл («Гиббс») — 4028.

Следующий этап — гонка Dixie Vodka 400 — пройдёт на овале «Хомстед-Майами» 23 октября.