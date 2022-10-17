Стал известен первый финалист NASCAR Cup Series сезона-2022

Пилот команды «Пенске» Джоуи Логано выиграл гонку South Point 400 на овале Las Vegas Motor Speedway и досрочно завоевал путёвку в финал NASCAR Cup Series сезона-2022. Для Логано это уже 30-я победа в карьере и третья в Лас-Вегасе.
На протяжении всей гонки Логано был среди лидеров, а решающим моментом гонки стал его обгон Росса Честейна за три круга до финиша. Честейн в итоге финишировал вторым, а на четвёртой и пятой позициях расположились ещё два участника плей-офф — Чейз Бриско и Денни Хэмлин, которые уступили Кайлу Бушу.
Четверо других претендентов на титул остались вне топ-10. Уильям Байрон финишировал 13-м, Чейз Эллиотт занял 21-е место, а Райан Блейни, который вылетел на 227-м круге, занимая вторую позицию, отстал на семь кругов и классифицирован лишь 28-м. Наконец, Кристофер Белл сошёл после 94-го круга, когда его автомобиль зацепило столкновением Буббы Уолласа и Кайла Ларсона — после него гонщики едва не подрались в инфилде.
South Point 400, Лас-Вегас (топ-10):
- Джоуи Логано («Пенске») — 267 кругов.
- Росс Честейн («Трекхаус») +0,817 сек.
- Кайл Буш («Гиббс») +1,033.
- Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») +2,062.
- Денни Хэмлин («Гиббс») +3,432.
- Тайлер Реддик («Чилдресс») +3,775.
- Мартин Труэкс («Гиббс») +4,547.
- Эрик Джонс («Петти GMS») +5,032.
- Эй-Джей Олмендингер («Каулиг») +5,101.
- Остин Диллон («Чилдресс») +5,723.
Положение в плей-офф:
- Джоуи Логано («Пенске») — прошёл в финал.
- Росс Честейн («Трекхаус») — 4063 очка.
- Чейз Эллиотт («Хендрик») — 4062.
- Денни Хэмлин («Гиббс») — 4051.
- Уильям Байрон («Хендрик») — 4045.
- Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») — 4042.
- Райан Блейни («Пенске») — 4040.
- Кристофер Белл («Гиббс») — 4028.
Следующий этап — гонка Dixie Vodka 400 — пройдёт на овале «Хомстед-Майами» 23 октября.
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