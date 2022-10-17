Хюлькенберг увеличил интенсивность тренировок на фоне слухов о его переходе в «Хаас»

Резервный гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг сообщил, что увеличил интенсивность своих тренировок на фоне слухов о возможном возвращении в Формулу-1. Слухи связывают Хюлькенберга с местом в «Хаасе», в котором он может заменить Мика Шумахера.
«В последние недели я увеличил интенсивность своих тренировок. Кто знает, может быть в 2023 году или обозримом будущем появится возможность вернуться в Формулу-1», — приводит слова Нико Хюлькенберга Speed Week.
В последний раз Хюлькенберг выступал в Формуле-1 на постоянной основе за «Рено» в 2019 году, но с тех пор несколько раз выходил на замену в «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин».
Шумахер сейчас занимает 16-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, занимает 11-ю позицию с 22 баллами.
Чемпионом мира на Гран-при Японии досрочно стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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