Хьюз: вопрос с местом в «Хаасе» будет решён в ближайшие дни, Хюлькенберг вернётся в Ф-1

Известный журналист Марк Хьюз сообщил, что команда «Хаас» определилась с подписанием контракта с Нико Хюлькенбергом. Нико займёт в команде место Мика Шумахера.



«Вопрос с вакансией в «Хаасе», вероятно, будет решён в ближайшие дни, и фактически решение, как говорят, уже принято. Я предполагаю, что мы увидим возвращение Хюлькенберга в 2023 году, а будущее Шумахера будет связано со спорткарами», — написал Марк Хьюз в своей колонке на Motor Sport Magazine.



В последний раз Хюлькенберг выступал в Формуле-1 на постоянной основе за «Рено» в 2019 году, но с тех пор несколько раз выходил на замену в «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин».



Шумахер сейчас занимает 16-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, занимает 11-ю позицию с 22 баллами.



Чемпионом мира на Гран-при Японии досрочно стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.