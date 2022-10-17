Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Браун: понимаю решение Риккардо не выступать за «Хаас» или «Уильямс»

Браун: понимаю решение Риккардо не выступать за «Хаас» или «Уильямс»
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признался, что понимает решение Даниэля Риккардо взять перерыв в карьере на сезон.

«Думаю, Даниэль вполне мог бы выступать за „Уияльмс“ или „Хаас“, но, как я предполагаю, он не хочет выступать за кмоанду, ведущую сражение в конце пелотона. Учитывая его достижения, я прекрасно понимаю Даниэля. Надеюсь, он вернётся в Формулу-1 в 2024 году», — приводит слова Зака Брауна RacingNews365.

Напомним, Риккардо расторг контракт с «Маклареном» после того, как руководство решило поменять его на чемпиона Формулы-2 соотечественника Оскара Пиастри. Ранее сообщалось, что пилот является одним из трёх кандидатов на место в «Хаасе».

Ожидается, что Риккардо может стать резервистом «Мерседеса» в сезоне-2023.

Новость по теме
Браун: Риккардо — отличный парень, но мы не принимаем решения на основе дружбы с пилотами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022