Браун: понимаю решение Риккардо не выступать за «Хаас» или «Уильямс»
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признался, что понимает решение Даниэля Риккардо взять перерыв в карьере на сезон.
«Думаю, Даниэль вполне мог бы выступать за „Уияльмс“ или „Хаас“, но, как я предполагаю, он не хочет выступать за кмоанду, ведущую сражение в конце пелотона. Учитывая его достижения, я прекрасно понимаю Даниэля. Надеюсь, он вернётся в Формулу-1 в 2024 году», — приводит слова Зака Брауна RacingNews365.
Напомним, Риккардо расторг контракт с «Маклареном» после того, как руководство решило поменять его на чемпиона Формулы-2 соотечественника Оскара Пиастри. Ранее сообщалось, что пилот является одним из трёх кандидатов на место в «Хаасе».
Ожидается, что Риккардо может стать резервистом «Мерседеса» в сезоне-2023.
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