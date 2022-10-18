Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фиттипальди объяснил, почему «Уильямс» подойдёт Шумахеру, а Хюлькенберг — «Хаасу»

Фиттипальди объяснил, почему «Уильямс» подойдёт Шумахеру, а Хюлькенберг — «Хаасу»
Комментарии

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди высказался о возможных перестановках в «Хаасе» и «Уильямсе» в новом сезоне.

Нико Хюлькенберг может занять место Мика Шумахера в «Хаасе», а сам немец претендует на то, чтобы стать напарником Алекса Албона в «Уильямсе».

«Думаю, нам нужно больше команд в Формуле-1. Конечно, Шумахер может выступать в хорошей команде. «Уильямс» тоже становится лучше, у них есть потенциал. Для Мика это может быть очень хорошим вариантом. Команда очень скоро может быть готова к переходу на новый уровень.

Станет ли Хюлькенберг хорошим напарником для Магнуссена? Он всегда был очень быстрым, очень талантливым пилотом. Я думаю, что его недооценивают. Это моё мнение», — приводит слова Фиттипальди Vegas Insider.

Новость по теме
Хюлькенберг увеличил интенсивность тренировок на фоне слухов о его переходе в «Хаас»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022