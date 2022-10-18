Фиттипальди объяснил, почему «Уильямс» подойдёт Шумахеру, а Хюлькенберг — «Хаасу»
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Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди высказался о возможных перестановках в «Хаасе» и «Уильямсе» в новом сезоне.
Нико Хюлькенберг может занять место Мика Шумахера в «Хаасе», а сам немец претендует на то, чтобы стать напарником Алекса Албона в «Уильямсе».
«Думаю, нам нужно больше команд в Формуле-1. Конечно, Шумахер может выступать в хорошей команде. «Уильямс» тоже становится лучше, у них есть потенциал. Для Мика это может быть очень хорошим вариантом. Команда очень скоро может быть готова к переходу на новый уровень.
Станет ли Хюлькенберг хорошим напарником для Магнуссена? Он всегда был очень быстрым, очень талантливым пилотом. Я думаю, что его недооценивают. Это моё мнение», — приводит слова Фиттипальди Vegas Insider.
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