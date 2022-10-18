Ферстаппен перед Гран-при США представил шлем с отсылкой к двум чемпионским титулам

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил новый дизайн шлема перед Гран-при США, который состоится в ближайший уикенд.
На шлеме изображены элементы американского флага — красные и синие полосы со звёздами. На задней части размещён адрес официального сайта Макса Ферстаппена и две звезды с надписями «2021» и «2022», отсылающие к двум чемпионским титулам нидерландского гонщика.
Шлем Макса Ферстаппена
Фото: Социальные сети Макса Ферстаппена
Шлем Макса Ферстаппена
Фото: Социальные сети Макса Ферстаппена
Шлем Макса Ферстаппена
Фото: Социальные сети Макса Ферстаппена
На Гран-при Японии Макс Ферстаппен одержал победу и досрочно стал чемпионом мира во второй раз в карьере. Ферстаппен с 366 очками опережает ближайшего преследователя в лице Серхио Переса на 113 очков.
В прошлом сезоне Ферстаппен стал чемпионом, опередив Льюиса Хэмилтона в заключительной гонке в Абу-Даби.
- 18 октября 2022
-
22:59
-
22:23
-
22:04
-
21:45
-
21:41
-
20:55
-
20:01
-
19:14
-
18:38
-
18:37
-
18:17
-
18:09
-
16:40
-
15:32
-
15:17
-
14:47
-
14:35
-
14:34
-
13:40
-
13:17
-
12:50
-
12:26
-
11:46
-
11:19
-
09:55
-
09:49
-
00:56
-
00:52
- 17 октября 2022
-
23:53
-
23:48
-
22:55
-
21:44
-
21:03
-
20:59
-
19:56