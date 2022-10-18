Ферстаппен перед Гран-при США представил шлем с отсылкой к двум чемпионским титулам

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил новый дизайн шлема перед Гран-при США, который состоится в ближайший уикенд.



На шлеме изображены элементы американского флага — красные и синие полосы со звёздами. На задней части размещён адрес официального сайта Макса Ферстаппена и две звезды с надписями «2021» и «2022», отсылающие к двум чемпионским титулам нидерландского гонщика.

Шлем Макса Ферстаппена Фото: Социальные сети Макса Ферстаппена

Шлем Макса Ферстаппена Фото: Социальные сети Макса Ферстаппена

Шлем Макса Ферстаппена Фото: Социальные сети Макса Ферстаппена

На Гран-при Японии Макс Ферстаппен одержал победу и досрочно стал чемпионом мира во второй раз в карьере. Ферстаппен с 366 очками опережает ближайшего преследователя в лице Серхио Переса на 113 очков.



В прошлом сезоне Ферстаппен стал чемпионом, опередив Льюиса Хэмилтона в заключительной гонке в Абу-Даби.