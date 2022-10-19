В «Хаасе» рассказали о переговорах с Хюлькенбергом

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что американская команда рассматривает кандидатуру Нико Хюлькенберга на роль пилота в сезоне-2023.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Хаасе» также заинтересованы в услугах австралийца Даниэля Риккардо.

«Я говорил с ним. Я знаю Нико уже давно — лучше, чем знаю Даниэля Риккардо. Мы разговариваем, но пока ничего не сделано.

Риккардо? Если мы ему интересны, он не постесняется позвонить мне. Я не собираюсь его преследовать.



Хочу, чтобы он сначала сам решил, чего он хочет, прежде чем уговаривать его. Думаю, что он хороший гонщик, и я не знаю, как он оказался в той ситуации, в которой он сейчас находится, но я думаю, что ему нужно признаться самому себе и решить, что он собирается делать. Для нас он был бы большой удачей», — приводит слова Штайнера GrandPX.news.