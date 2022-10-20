Руководитель «Уильямса» намекнул, что в субботу команда объявит состав на сезон-2023

На мероприятии команды «Уильямс» руководитель коллектива Йост Капито намекнул, что уже в субботу может проясниться состав команды на сезон-2023. Один из присутствующих задал Капито вопрос, касающийся американского гонщика Формулы-1, на что Капито ответил, что людям стоит «последить за новостями в субботу».
Ранее сообщалось, что американский гонщик Формулы-2 Логан Сарджент, вероятно, продолжит карьеру в Формуле-1 в составе команды «Уильямс».
Главной проблемой для Сарджента может стать получение суперлицензии. В настоящее время Логан Сарджент занимает третью строчку в личном зачёте пилотов Формулы-2. В его активе 135 очков. Для того чтобы гарантированно получить суперлицензию, позволяющую выступать в «Королевских гонках», американцу необходимо завершить сезон не ниже пятого места. В случае если Сарджент закончит сезон шестым, он сможет добиться получения заветного квитка, приняв участие в тренировке на одном из оставшихся в нынешнем сезоне Гран-при Формулы-1. Финальная гонка Формулы-2 пройдёт в ноябре этого года в Абу-Даби (ОАЭ).
- 21 октября 2022
-
00:54
-
00:45
- 20 октября 2022
-
23:54
-
23:49
-
23:01
-
22:55
-
22:00
-
21:57
-
21:10
-
21:00
-
19:58
-
19:55
-
18:56
-
18:49
-
17:23
-
17:19
-
16:14
-
15:46
-
14:49
-
13:34
-
13:02
-
12:41
-
11:28
-
10:50
-
10:24
-
09:53
-
09:43
-
00:53
-
00:49
- 19 октября 2022
-
23:36
-
23:01
-
22:58
-
21:53
-
21:47
-
20:59