ФИА определилась с наказанием для «Ред Булл». Команда пока отказывается от сделки
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Международная автомобильная федерация (ФИА) определилась с наказанием для «Ред Булл» за нарушение финансового регламента и уже предложила сделку команде.
Согласно информации Auto Motor und Sport, предложение ФИА заключается в ограничении времени работы в аэротрубе на 25%. Кроме того, «Ред Булл» заплатит денежный штраф. Однако в австрийской команде не согласны с таким наказанием и отказываются от предложенной сделки. Также сообщается, что «Ред Булл» будет консультироваться по этому вопросу с семьёй Матешиц, которые владеют компанией.
Стоит отметить, что во время Гран-при США руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер провёл встречу с главой ФИА Мохаммедом бен Сулайемом, которая продлилась всего 15 минут.
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