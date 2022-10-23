Карлос Сайнс сошёл с гонки Гран-при США, развернувшись в первом же повороте

Пилот команды «Феррари» испанец Карлос Сайнс, ставший победителем квалификации Гран-при США, сошёл на старте гонки, которая в настоящий момент проходит в Остине.

В начале первого поворота Джордж Расселл из «Мерседеса» попытался обойти Сайнса по внутренней траектории, однако не рассчитал скорость и допустил контакт, развернув испанца на 180 градусов. Продолжить же гонку Сайнс не смог из-за повреждения радиатора – началась утечка охлаждающей жидкости.

Напомним, Сайнс стал победителем квалификации. Второе место занял его напарник по команде монегаск Шарль Леклер. Замкнул тройку лидеров действующий победитель чемпионата голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Онлайн-трансляцию гонки Гран-при США можно посмотреть по следующей ссылке: Формула-1. Гран-при США. Гонка